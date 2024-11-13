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19:22, 13 ноября 2024Экономика

«Онэксим» продал инвестгруппу «Ренессанс Капитал» менеджменту

Группа «Онэксим» продала «Ренессанс Капитал» трем топ-менеджерам компании
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom  

Принадлежащая Михаилу Прохорову группа компаний «Онэксим» продала инвестгруппу «Ренессанс Капитал» топ-менеджерам Максиму Орловскому, Владимиру Курову и Игорю Даниленко. Об этом со ссылкой на совместный релиз «Онэксима» и «Ренессанс Капитала» сообщает «Коммерсантъ».

В нем указано, что стороны получили все необходимые согласования и одобрения. Сделка состоялась в рамках двухлетнего плана, который предусматривал сначала перевод бизнеса в Россию, а потом — продажу трех компаний группы менеджменту.

Сам бренд «Ренессанс» менять не станут. В инвестгруппу входят «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», «Ренессанс Брокер» и УК «РенКап»

Инвестгруппу Renaissance Capital в 1995 году основал Стивен Дженнингс. «Онэксим» стал ее акционером в 2008 году, а через четыре года выкупил полностью. По данным СМИ, группа давно хотела избавиться от актива, а на его покупку претендовали структуры, близкие к группе компаний «Регион», банку «Держава» и ряд других.

Ранее сообщалось, что АО «Куриное царство», входящее в холдинг «Черкизово», победило на торгах по продаже комплекса обанкротившегося челябинского ООО «Утиные фермы», где было единственным участником. Сумма продажи составила 850 миллионов рублей.

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