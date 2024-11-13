«Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

Компания из холдинга «Черкизово» выкупила «Утиные фермы» за 850 миллионов рублей

АО «Куриное царство», входящее в холдинг «Черкизово», победило на торгах по продаже производственно-технологического комплекса обанкротившегося челябинского ООО «Утиные фермы». Об этом со ссылкой на данные Федресурса сообщает «Интерфакс».

Компания выкупит актив за 850 миллионов рублей. Аукцион состоялся накануне, 12 ноября. Принимать участие в нем, помимо победителя, имел право только ООО «Племенной конный завод "Дубровский"», дочерняя компания производителя мяса птицы ООО «Равис — птицефабрика Сосновская», однако он не стал претендовать на комплекс.

Таким образом, «Куриное царство» стало владельцем «Утиных ферм» по минимальной цене, назначенной конкурсным управляющим на основании рыночной оценки имущества.

В феврале прошлого года «Утиные фермы» с пятой попытки удалось продать за 308,5 миллиона рублей при стартовой цене 487,98 миллиона. Участвовавшие в торгах "»Куриное царство» и ПКЗ «Дубровский» оспорили их результат в Арбитражном суде Челябинской области, а в апреле 2024 года он признал аукцион недействительным.

