В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

Депутат Лисовский: Минсельхоз не умеет планировать производство продовольствия

Минсельхоз не умеет планировать производство продовольствия, что привело к коллапсу с яйцами в России. Виновного в нехватке яиц в стране нашел зампред комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам депутата, ранее в южных регионах люди могли купить инкубаторских яиц и выращивать куриц. Однако с момента запрета самостоятельно забивать птицу ситуация изменилась.

«Минсельхоз сказал, что птицу забивать нельзя, надо везти на профессиональную бойню. Но ни один нормальный производитель не пустит на свою бойню чужую курицу, чтобы она не заразила кур. Закон приняли, но никто не подумал, как обеспечить его реализацию», — отметил Лисовский.

В результате граждане перестали зарабатывать на производстве птицы и яиц, а инкубаторы, обеспечивающие их, закрылись. Итогом стало сокращение производства яиц и последующий рост цен, на который обратил внимание в конце 2023-го президент России Владимир Путин.

«Если бы кого-то наказали из чиновников шелкового звена за коллапс с яйцом, то хорошо. Это говорит о том, что Минсельхоз не умеет планировать производство продовольствия и не знает реальной ситуации в сельском хозяйстве или не хочет ее показывать. Никаких выводов не было сделано, поэтому мы попадаем в эти ловушки», — посетовал депутат.

В конце октября 2024-го представители торговых сетей в России снова заговорили о предстоящем росте цен из-за повышенного спроса, удорожания комбикорма и расходников. Минимальное подорожание составит 10 процентов, уточняет Telegram-канал Mash. Предполагается, что розничные цены поднимутся до 85-90 рублей против текущих 75-80.

В Минсельхозе оперативно заявили, что ситуацию с ценами на куриные яйца в России удалось стабилизировать, цены на куриные яйца находятся под контролем, предпосылок для резкого роста стоимости этой продукции нет. В свою очередь, предложение на внутреннем рынке полностью удовлетворяет потребительский спрос. По состоянию на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий составляли в среднем 76,4 и 62,5 рубля за десяток. С начала года снижение стоимости составило 19,2 и 24,8 процента соответственно, подчеркнули в ведомстве.