«Исламский джихад» опубликовал новое видео с похищенным гражданином России

«Исламский джихад» показал новое видео с похищенным 7 октября гражданином России

Группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Исламский джихад» — показала видео с находящимся в заложниках гражданином России Александром Трухановым, похищенным 7 октября 2023 года. Видео опубликовано в Telegram-канале группировки.

На кадрах мужчина рассказывает на иврите о трудной ситуации, в которой оказались заложники. По его словам, у похищенных израильтян закончились средства гигиены, возникла нехватка воды и электричества. Труханов заявил, что боится возможных бомбардировок и штурма со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за угрозы для жизни.

В связи с этим заложник призвал израильтян не забывать о трудностях тех, кто удерживается в плену, выходить на митинги и выступать за прекращение огня и возвращение заложников. Он добавил, что скучает по своим родным и стремится вернуться домой целым и невредимым.

В мае «Исламский джихад» опубликовал видео, на котором Труханов заявил, что с ним все в порядке, несмотря на продолжающиеся со стороны Израиля обстрелы сектора Газа. Посольство Израиля в России подтвердило личность мужчины и сообщило, что у него двойное гражданство.

Труханов был похищен 7 октября 2023 года вместе с семьей, однако его мать, бабушку и невесту удалось освободить. Отец заложника не пережил нападение боевиков.