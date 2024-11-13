Китай резко увеличил закупки в России сырья для электрокаров

Таможня КНР: в 2024 году экспорт медного концентрата из России вырос на 36 %

С января по сентябрь 2024 года Китай резко увеличил закупки в России медного концентрата. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНРсообщает газета «Ведомости».

С начала года поставки сырья выросли на 36 процентов год к году и составили 310 тысяч тонн. При этом экспорт готовой меди и изделий из нее (проволока, профили, листы, трубки, прутки и прочие) сократились на 18 процентов, до 226,7 тысячи тонн.

Медь и сплавы из нее используют в качестве катодного материала для тяговых батарей в автомобилях. Производство электрокаров и гибридов в КНР в 2024 году выросло на 32 процента в годовом выражении до 8,31 миллиона единиц, отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей.

По словам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, Китай потребляет порядка 60 процентов мирового производства меди, и при этом является четвертым в мире производителем медной руды, так что две трети потребляемого объема металла ввозятся из-за рубежа. Импорт концентрата меди за девять месяцев вырос почти на четыре процента в годовом выражении и составил 21,06 миллиона тонн.

По прогнозам горнодобывающей компании BHP Billiton, развитие искусственного интеллекта (ИИ) усугубит грозящую миру проблему нехватки меди. Как заявила финансовый директор BHP Вандита Пант, рост числа центров обработки данных и искусственного интеллекта, требующих более энергоемких вычислений, может привести к увеличению мирового спроса на медь на 3,4 миллиона тонн в год к 2050 году. В настоящее время дата-центры потребляют менее одного процента меди, однако к 2050 году эта цифра составит шесть-семь процентов.

Как заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ Александр Козлов, запасов меди в России при нынешних объемах добычи хватит на ближайшие 90 лет. Крупнейшие месторождения меди в России расположены в Забайкалье, на Чукотке, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Речь идет об Удоканском, Октябрьском, Талнахском, Малмыжском месторождениях и о Песчанке, уточнил он.