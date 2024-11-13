Мирные жители пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: при атаке дрона пострадали жители села Грузское

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Грузское Борисовского района пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Борисовскую центральную районную больницу самостоятельно обратились четверо раненых мужчин, у которых в ходе осмотра диагностировали контузию. После оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, на территории предприятия в Грузском повреждены автомобиль и линия электропередачи.

Атаке со стороны ВСУ также подвергся поселок Октябрьский Белгородского района. Там из-за взрыва дрона загорелся прицеп грузового автомобиля. Огонь уже потушили. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, в ночь на 13 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино и поселок Октябрьский Белгородской области. В городе в результате обстрела на территории одного из частных домовладений загорелась надворная постройка, а в другом доме выбило окна и был посечен фасад. В Октябрьском украинский беспилотник врезался в частный дом, из-за чего на его крыше начался пожар.