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18:44, 13 ноября 2024Россия

Мирные жители пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: при атаке дрона пострадали жители села Грузское
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Грузское Борисовского района пострадали мирные жители. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Борисовскую центральную районную больницу самостоятельно обратились четверо раненых мужчин, у которых в ходе осмотра диагностировали контузию. После оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, на территории предприятия в Грузском повреждены автомобиль и линия электропередачи.

Атаке со стороны ВСУ также подвергся поселок Октябрьский Белгородского района. Там из-за взрыва дрона загорелся прицеп грузового автомобиля. Огонь уже потушили. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, в ночь на 13 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино и поселок Октябрьский Белгородской области. В городе в результате обстрела на территории одного из частных домовладений загорелась надворная постройка, а в другом доме выбило окна и был посечен фасад. В Октябрьском украинский беспилотник врезался в частный дом, из-за чего на его крыше начался пожар.

ЖЗЛ
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