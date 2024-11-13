ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино и поселок Октябрьский в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино и поселка Октябрьского.

«Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ», — сказано в сообщении.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

По его словам, в Шебекино в результате обстрела на территории одного из частных домовладений загорелась надворная постройка, а в другом доме выбило окна и был посечен фасад. В Октябрьском украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в частный дом, что привело к возгоранию кровли.

Ранее Гладков рассказал, что дроны с боевым зарядом невозможно сбить около жилых домов в Шебекино. Он уточнил, что при любом из вероятных сценариев существует риск, что могут пострадать люди.