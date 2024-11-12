Российский губернатор заявил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях

Гладков заявил, что БПЛА с боевым зарядом около жилых домов сбить невозможно

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с боевым зарядом невозможно сбить около жилых домов в Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечерней линии «10 вопросов губернатору» во «ВКонтакте».

Он уточнил, что при любом из вероятных сценариев существует риск, что могут пострадать люди.

«Большой объем работы выполняется, в том числе по беспилотникам, но то, что долетает до нас, (...) оно приносит очень большой ущерб. Занимается этим Пограничная служба [ФСБ], занимается этим Министерство обороны, занимается Росгвардия», — сказал глава региона.

До этого Гладков заявил, что добровольцы из отряда «Барс-Белгород» не сбивают беспилотные летательные аппараты в Шебекино, так как они к этому еще не готовы. Так он ответил на вопрос местной жительницы о том, где находится «Барс» и почему он не сбивает дроны в Шебекино.