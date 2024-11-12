Гладков ответил на вопрос об отсутствии борющихся с БПЛА в Шебекино добровольцев «Барса»

Гладков: «Барс-Белгород» пока не может сбивать БПЛА, подготовка ведется

Добровольцы из отряда «Барс-Белгород» не сбивают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Шебекино, так как они к этому еще не готовы. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечерней линии «10 вопросов губернатору» во «ВКонтакте».

Местная жительница спросила Гладкова, где находится «Барс» и почему он не сбивает дроны в Шебекино. Также она пожаловалась на удары БПЛА по жилым домам и спросила, чем занимаются добровольцы отряда.

«"Барс" занимается охраной объектов. У них нет задачи выходить на первую линию и вступать, например, в прямое боестолкновение с противником», — пояснил губернатор.

Он добавил, что на данный момент сформировано подразделение, которое будет заниматься борьбой с беспилотниками, однако пока оно не приступило к выполнению задач.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые возникают в настоящее время.

18 октября Гладков рассказывал, что бойцы «Барса» вступили в бой с беспилотником Вооруженных сил Украины в Шебекинском городском округе между селами Муром и Архангельское.