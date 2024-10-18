Губернатор рассказал о боестолкновении добровольцев отряда «Барс» с беспилотником ВСУ

Гладков рассказал об уничтожении украинского БПЛА добровольцами отряда «Барс»

Добровольцы из отряда «Барс-Белгород» вступили в бой с беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом журналистам сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все произошло в Шебекинском городском округе между селами Муром и Архангельское. Бойцам удалось выследить украинский беспилотник «Баба-Яга» и уничтожить его.

«Полтора месяца назад мы начали формировать отряд "Барс-Белгород", и он уже показывает свою эффективную работу», — сказал глава области.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии контртеррористической операции для решения задач, которые в настоящее время возникают.