Московские росгвардейцы в ходе погони задержали объявленного в розыск таксиста

В Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск

В Москве росгвардейцы в ходе погони задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

Сигнал об автомобиле такси, движущемся по Варшавскому шоссе, поступил в ведомство накануне. После кратковременной погони силовики смогли остановить машину и задержать мужчину, скрывавшегося от исполнения приговора за содеянное преступление в другом городе.

Задержанным оказался 33-летний гость Москвы. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ подросток пытался уйти от полицейской погони на мопеде и сбил инспектора ДПС.