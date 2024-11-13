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16:02, 13 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о появлении снежного покрова

Синоптик Позднякова: временный снежный покров появится в Москве 15 ноября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Временный снежный покров может появиться в Москве в ночь на пятницу, 15 ноября. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

По предварительным данным синоптика, может выпасть 2-3 сантиметра снега. «Возможно формирование временного снежного покрова или кратковременного снежного покрова», — рассказала Позднякова.

Метеоролог ожидает, что снег на московских улицах не продержится дольше суток. Положительная дневная температура спровоцирует таяние снега, а сильный западный ветер — испарение осадков, пояснила специалистка.

Ранее жителей столицы предупредили об аномально холодной новогодней ночи. Обычно температура воздуха в этот период держалась в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов Цельсия, а в этот раз будет достигать минус 4 — минус 9 градусов.

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