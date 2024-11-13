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13:22, 13 ноября 2024Бывший СССР

На Украине неизвестные подорвали взрывчатку у здания полиции

«Страна.ua»: в Киеве неизвестные подорвали взрывчатку у здания полиции
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Olena Khudiakova / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

12 ноября в Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что происшествие случилось около 14:25, из-за взрыва был поврежден фасад отделения полиции, сами полицейские не пострадали. Камеры наблюдения зафиксировали человека, который заложил взрывчатку. Взрыв произошел через 26 минут после того, как ее положили под забор. Открыто уголовное дело о террористическом акте.

Ранее в Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине. Дипломат не пострадала.

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