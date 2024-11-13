Назван годовой уровень инфляции в России в октябре

Годовая инфляция в России в октябре составила 8,54%

Годовая инфляция в России в октябре составила 8,54 процента против 8,63 процента месяцем ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации, передает ТАСС.

По данным министерства, в октябре инфляция на потребительском рынке составила 0,75 процента. В секторе продовольственных товаров рост цен составил 1,23 процента. В частности, цены на овощи и фрукты продукцию изменились на 1,44 процента, на другие продукты питания — на 1,2 процента.

До этого Банк России допустил новое повышение ключевой ставки с нынешнего уровня в 21 процент уже в декабре текущего года. «Значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных условиях усмотреть сложно», — объяснил ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин.