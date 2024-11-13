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15:02, 13 ноября 2024Культура

Назван лауреат Букеровской премии-2024

Писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024 за роман «На орбите»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu / Getty Images

Жюри Букеровской премии-2024 вручило премию писательнице из Великобритании Саманте Харви за роман «На орбите» (Orbital). Торжественная церемония состоялась в Лондоне, сообщается на сайте премии.

Отмечается, что это первая книга, удостоенная премии, действие которой происходит в космосе. В романе Харви описывается день из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции. «Книга объемом всего 136 страниц является второй самой короткой книгой, получившей премию, и охватывает самый короткий промежуток времени среди всех книг в шорт-листе — события, происходящие в ней, длятся всего 24 часа», — говорится на сайте премии.

Писательница получила приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов и статуэтку.

В октябре был объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год.

Букеровская премия является одной из наиболее престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года ее присуждали автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С 2014 года премию вручают за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства писателя. Первую награду присудили в 1969 году.

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