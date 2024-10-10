Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала писательница Хан Кан

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год. Им стала южнокорейская писательница Хан Кан, о чем в ходе онлайн-трансляции объявили представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

Согласно заявлению Нобелевского комитета, автор стала лауреатом за интенсивную поэтическую прозу, «которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Также подчеркивается, что Хан Кан является новатором в современной прозе благодаря экспериментальному поэтическому стилю.

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе.

