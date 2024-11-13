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01:53, 13 ноября 2024Культура

Названы дата и место прощания с Георгием Асатиани

Молодежный театр Алтая: прощание с актером Асатиани пройдет 14 ноября
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прощание с советским и российским актером, заслуженным артистом РСФСР Георгием Асатиани пройдет 14 ноября в Барнауле. Об этом сообщили в Молодежном театре Алтая.

Там выразили соболезнования розным и близким выдающегося артиста. Коллеги напомнили, что Асатиани более 40 лет работал в Алтайском государственном театре для детей и молодежи, и был ведущим мастером сцены.

Асатиани ушел из жизни 11 ноября. Ему было 82 года. На его счету более ста театральных ролей, среди которых Олег Кошевой в «Молодой гвардии».

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