Названы дата и место прощания с Георгием Асатиани

Молодежный театр Алтая: прощание с актером Асатиани пройдет 14 ноября

Прощание с советским и российским актером, заслуженным артистом РСФСР Георгием Асатиани пройдет 14 ноября в Барнауле. Об этом сообщили в Молодежном театре Алтая.

Там выразили соболезнования розным и близким выдающегося артиста. Коллеги напомнили, что Асатиани более 40 лет работал в Алтайском государственном театре для детей и молодежи, и был ведущим мастером сцены.

Асатиани ушел из жизни 11 ноября. Ему было 82 года. На его счету более ста театральных ролей, среди которых Олег Кошевой в «Молодой гвардии».