Никита Кологривый отказался летать на самолетах российского производства

Никита Кологривый отказался летать на российских самолетах Sukhoi Superjet 100

Российский актер Никита Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. Это следует из райдера артиста, опубликованного Telegram-каналом Baza.

По данным источника, Кологривый боится летать на воздушных судах отечественного производства. Более того, отмечается, что самолетный вопрос — один из ключевых пунктов договора.

«Если Никите необходимо добраться до съемочной площадки на борту воздушного судна, то актер предпочитает любой самолет, кроме Superjet, — говорится в сообщении. — Это в документе выделено жирным шрифтом».

Также, согласно райдеру, для съемок на природе артист просит специальный вагончик премиум-класса.