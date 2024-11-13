Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:20, 13 ноября 2024Путешествия

Никита Кологривый отказался летать на самолетах российского производства

Никита Кологривый отказался летать на российских самолетах Sukhoi Superjet 100
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер Никита Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. Это следует из райдера артиста, опубликованного Telegram-каналом Baza.

По данным источника, Кологривый боится летать на воздушных судах отечественного производства. Более того, отмечается, что самолетный вопрос — один из ключевых пунктов договора.

«Если Никите необходимо добраться до съемочной площадки на борту воздушного судна, то актер предпочитает любой самолет, кроме Superjet, — говорится в сообщении. — Это в документе выделено жирным шрифтом».

Также, согласно райдеру, для съемок на природе артист просит специальный вагончик премиум-класса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ получили 100-килограммовые американские снаряды для советских «Пионов». Где их будут применять?

      Названа провоцирующая ожирение популярная на завтрак каша

      Президент Польши потерял часть пальца

      Спонсировавшего исламских террористов российского имама объявили в розыск

      Внешний вид 49-летней Анджелины Джоли на фото восхитил фанатов

      «Онэксим» продал инвестгруппу «Ренессанс Капитал» менеджменту

      Никита Кологривый отказался летать на самолетах российского производства

      Трамп встретился с Байденом

      Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат заявил о взвешенном решении пойти на СВО

      Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше