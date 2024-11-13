Пассажир летевшего в Россию самолета стал терять пульс и не выжил

Aviaincident: пассажир самолета Scat Airlines не выжил на рейсе в Екатеринбург

Пассажир самолета казахстанской авиакомпании Scat Airlines, летевшего в Россию из Вьетнама, не выжил во время рейса. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Несчастный случай произошел 12 ноября на рейсе Boeing 757 с острова Фукуок в Екатеринбург с пересадкой в Таразе, Казахстан. Во время полета 70-летний мужчина стал терять пульс. Тогда экипаж самолета доложил, что пассажиру нужна реанимация по прибытии.

Приблизительно через полчаса лайнер благополучно сел в аэропорту Кольцово. Там врачи осмотрели путешественника и констатировали, что он не выжил.

Ранее пассажир рейса Ryanair в Европе описал кончину попутчика словами «все превратилось в хаос». В полете мужчины начались судороги, и он перестал дышать.