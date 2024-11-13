Планировавшего теракт на питающей российские предприятия ВПК электроподстанции арестовали

ФСБ: в Нижнем Тагиле арестован террорист, планировавший поджечь подстанцию

В Нижнем Тагиле суд арестовал террориста, планировавшего поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный уже дал признательные показания. У него изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, а в его аккаунте в Telegram силовики нашли переписку с украинскими спецслужбами.

Отмечается, что россиянин планировал осуществить террористический акт за денежное вознаграждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О предотвращении теракта стало известно ранее.