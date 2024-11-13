Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:02, 13 ноября 2024Силовые структуры

Планировавшего теракт на питающей российские предприятия ВПК электроподстанции арестовали

ФСБ: в Нижнем Тагиле арестован террорист, планировавший поджечь подстанцию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Тагиле суд арестовал террориста, планировавшего поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный уже дал признательные показания. У него изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, а в его аккаунте в Telegram силовики нашли переписку с украинскими спецслужбами.

Отмечается, что россиянин планировал осуществить террористический акт за денежное вознаграждение. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О предотвращении теракта стало известно ранее.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      10 военнослужащих сбежали из российской воинской части на такси. Как им это удалось?

      Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

      Опубликованы кадры поиска сбежавших из части 10 российских военных

      В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

      Раскрыты новые подробности о состоянии попавшего в больницу телеведущего Николаева

      Размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей

      Российские пилоты решили выполнить рейс на поврежденном самолете

      Планировавшего теракт на питающей российские предприятия ВПК электроподстанции арестовали

      ФСБ предотвратила теракт на питающей предприятие ВПК электростанции в российском городе

      ФСБ заинтересовалась российским школьником после прочтения его канала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше