ФСБ предотвратила теракт на питающей предприятие ВПК электростанции в российском городе

В Нижнем Тагиле ФСБ пресекла теракт на питающей предприятие ВПК электростанции

В Нижнем Тагиле сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт на питающей предприятие ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, в ЦОС рассказали, что в Свердловской области задержан 27-летний участник запрещенной в России проукраинской террористической организации. Он планировал осуществить террористический акт за денежное вознаграждение. При задержании у него найдены компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписка в мессенджере с украинскими спецслужбами.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он уже дал признательные показания.

Сейчас фигурант заключен под стражу.