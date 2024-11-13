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09:52, 13 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт на питающей предприятие ВПК электростанции в российском городе

В Нижнем Тагиле ФСБ пресекла теракт на питающей предприятие ВПК электростанции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Планировавшего теракт на питающей российские предприятия ВПК электроподстанции арестовали

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Нижнем Тагиле сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт на питающей предприятие ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, в ЦОС рассказали, что в Свердловской области задержан 27-летний участник запрещенной в России проукраинской террористической организации. Он планировал осуществить террористический акт за денежное вознаграждение. При задержании у него найдены компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписка в мессенджере с украинскими спецслужбами.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он уже дал признательные показания.

Сейчас фигурант заключен под стражу.

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