Планировавший теракт на питающей предприятие ВПК электростанции попал на видео

ФСБ показала задержание планировавшего теракт на электростанции в Нижнем Тагиле

ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт на питающей предприятие ВПК электростанции в Нижнем Тагиле. Соответствующее видео опубликовали URA.RU в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как силовики задержали злоумышленника, повалили на землю и надели наручники. В этот момент он ответил, что хотел поджигать электростанцию. Мужчина рассказал, что купил содержимое в Екатеринбурге на заправке, и у маслобазы купил два литра бензина, литр масла, баллончик краски и три пустых стеклянных бутылки. По его словам, он прибыл на место для того, чтобы сделать коктейли Молотова и потом устроить пожар на территории электростанции.

Ранее сообщалось, что задержанный — 27-летний участник запрещенной в России проукраинской террористической организации. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.