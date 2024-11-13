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06:09, 13 ноября 2024Бывший СССР

Подпольщики оставили без связи украинский ЗРК

Пророссийские подпольщики оставили без связи ЗРК ВСУ в Черниговской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пророссийские подпольщики организовали диверсию на электроподстанции в Черниговской области, благодаря которой украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области, сообщает РИА Новости.

«В населенном пункте Сергеевка пророссийское подполье оставило без энергии позиции украинского зенитно-ракетного комплекса, которые находятся немного севернее села», — заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, диверсанты сожгли электроподстанцию, после чего российские военные атаковали ряд целей в Киевской области. Он также выразил уверенность в том, что украинским спецслужбам не удастся вычислить исполнителей данной операции.

Ранее Лебедев рассказал, что бойцы ВСУ начали массово истреблять птиц в подконтрольных Киеву Херсонской и Николаевской областях из-за якобы начала использования российскими военными новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), похожих на пернатых.

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