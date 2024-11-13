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04:02, 13 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ начали истреблять птиц из-за страха слежки

Подпольщик Лебедев: ВСУ массово истребляют птиц, принимая их российские дроны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: News Images / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово истреблять птиц в подконтрольных Киеву Херсонской и Николаевской областях из-за якобы начала использования российскими военными новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), похожих на пернатых, сообщает РИА Новости.

«В последнее время в Херсоне, пригороде и окрестных селах, до границы с Николаевской областью, идет почти постоянная стрельба. На тротуарах и дорогах люди находят много мертвых птиц», — заявил он.

Подпольщик отметил, что администрация одного из населенных пунктов Херсонской области выпустило объявление для местных жителей, в котором говорится о планах украинских военных отстреливать всех птиц в прибрежных зонах, чтобы не допустить слежки со стороны ВС РФ, использующих новые виды дронов.

Ранее депутат Верховной Рады, председатель Временной следственной комиссии Анна Скороход заявила, что в ВСУ фиксируется коррупция на всех уровнях.

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