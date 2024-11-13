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15:41, 13 ноября 2024Россия

Появились подробности о ситуации в российской воинской части перед побегом солдат

Самовольно оставившие часть в Коченево солдаты разгромили ее перед побегом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Самовольно оставившие воинскую часть в рабочем поселке Коченево Новосибирской области солдаты перед побегом разгромили ее. Свои действия россияне фиксировали на видео, кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На появившихся в распоряжении издания кадрах видно, как мужчины в военной форме бегают по помещениям, бьют окна и разбивают доску почета. Один из них, комментируя ситуацию, произносит: «Смотрите, здесь происходит бунт».

Как пишет Baza, семерых сбежавших военнослужащих удалось задержать, еще троих ищут. Предположительно, они могли уехать в Кемеровскую область.

До этого стали известны личности сбежавших военнослужащих. Одному из них 19 лет. Старшему самовольно оставившему часть бойцу — 44 года. Пятеро из них родились в Красноярском крае, один — в Новосибирской области, еще один — в Томской.

Отмечалось, что солдат готовили к скорой отправке в зону проведения спецоперации. По информации из открытых источников, в поселке дислоцирована 35-я гвардейская бригада управления Центрального военного округа.

ЖЗЛ
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