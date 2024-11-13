Президент Польши признал направленность против России базы ПРО США

Дуда: база ПРО США в Редзиково направлена против России

База системы противоракетной обороны (ПРО) США в Редзиково направлена против России. Об этом признался президент Польши Анджей Дуда, передает агентство Reuters.

«[В 2008 году] я был самым молодым министром в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда президент сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана"», — рассказал польский лидер.

При этом он добавил, что сегодня геополитическая обстановка в мире изменилась. Он резюмировал, что теперь эти силы направлены против России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит». О строительстве «щита» было объявлено в начале мая. Стоимость возведения укреплений составит 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов), завершение строительства намечено на 2028 год.