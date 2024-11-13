Раскрыто отношение немцев к украинским беженцам

Политик Нимайер: отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже

Отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже после начала конфликта. Об этом заявил глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что некоторые беженцы приехали в Германию на своих машинах. Политик подчеркнул, что они могли сначала продать машину и получить несколько тысяч евро до того, как просить государство о помощи.

«У многих немцев нет машины или по крайней мере нет современной машины. Вот здесь общественное мнение ухудшилось», — заявил он. По его словам, некоторые немцы шутят, что должны стать украинцами, чтобы получать больше.

Ранее в Германии провалилась «турбопрограмма» по трудоустройству украинских беженцев. Издание Bild отметило, что в прошлом году правительство объявило о «турботрудоустройстве» для украинцев не в последнюю очередь для того, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости пособий граждан, однако центры занятости не смогли трудоустроить ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.