Россия обменяла девять поварих «Азова»

Россия обменяла девять работавших поварихами в «Азове» женщин

Россия обменяла девять женщин, служивших в украинской националистической бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в среду, 13 ноября, со ссылкой на адвоката Татьяну Степкину сообщает ТАСС.

По данным адвоката, военнопленные работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе на должности поваров. Часть фигуранток в марте 2022 года были задержаны военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) при попытке пересечения блокпоста на юго-западной окраине Мариуполя. Остальных задержали в апреле того же года.

Ранее 13 ноября сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 26-летнего наводчика «Азова» Максима Мельникова, который стрелял в жителя Мариуполя из ручного пулемета.