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18:58, 13 ноября 2024Силовые структуры

Россия обменяла девять поварих «Азова»

Россия обменяла девять работавших поварихами в «Азове» женщин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия обменяла девять женщин, служивших в украинской националистической бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в среду, 13 ноября, со ссылкой на адвоката Татьяну Степкину сообщает ТАСС.

По данным адвоката, военнопленные работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе на должности поваров. Часть фигуранток в марте 2022 года были задержаны военнослужащими Донецкой народной республики (ДНР) при попытке пересечения блокпоста на юго-западной окраине Мариуполя. Остальных задержали в апреле того же года.

Ранее 13 ноября сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 26-летнего наводчика «Азова» Максима Мельникова, который стрелял в жителя Мариуполя из ручного пулемета.

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