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16:50, 13 ноября 2024Силовые структуры

Наводчика «Азова» осудят за стрельбу по жителю Мариуполя из ручного пулемета

В ДНР осудят наводчика «Азова» Мельникова, расстрелявшего жителя Мариуполя
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 26-летнего наводчика батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Максима Мельникова, который стрелял в жителя Мариуполя из ручного пулемета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

По данным ведомства, в марте 2022 года украинский военнослужащий стрелял из ручного пулемета в жителя Мариуполя, находившегося в здании местной аптеки. Мужчина не выжил.

В отношении Мельникова возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Материалы будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Ранее в Курской области следователи возбудили уголовное дело против боевиков Вооруженных сил Украины за обстрел мирного жителя.

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