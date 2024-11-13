Наводчика «Азова» осудят за стрельбу по жителю Мариуполя из ручного пулемета

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 26-летнего наводчика батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Максима Мельникова, который стрелял в жителя Мариуполя из ручного пулемета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).
По данным ведомства, в марте 2022 года украинский военнослужащий стрелял из ручного пулемета в жителя Мариуполя, находившегося в здании местной аптеки. Мужчина не выжил.
В отношении Мельникова возбуждено уголовное дело по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Материалы будет рассматривать Верховный суд ДНР.
Ранее в Курской области следователи возбудили уголовное дело против боевиков Вооруженных сил Украины за обстрел мирного жителя.