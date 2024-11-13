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12:20, 13 ноября 2024Силовые структуры

В России возбудили дело против боевиков ВСУ за преступления в отношении мирного населения

СК возбудил дело против боевиков ВСУ за обстрел мирного жителя в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

В Курской области следователи возбудили уголовное дело против боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, 12 августа военизированные группы и участники наемнических формирований находились на территории населенного пункта Гирьи Беловского района. Они использовали бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом для обстрела легкового автомобиля, в котором находился местный житель. В результате мужчина получил ранения, а машина была полностью уничтожена.

Следователи ведут поиск всех причастных к данным преступлениям.

Ранее сообщалось, что старший солдат «Азова» пойдет под суд за обстрел из миномета жилых домов в ДНР.

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