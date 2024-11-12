Старший солдат «Азова» пойдет под суд за обстрел из миномета жилых домов в ДНР

Дело солдата «Азова», обстрелявшего из миномета дома в Мариуполе, передано в суд

Дело военнослужащего националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), старшего солдата Руслана Минагулова, обстрелявшего из миномета жилые дома в Мариуполе в Донецкой народной республике (ДНР), передано в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

Минагулов обвиняется по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом организованной группой по мотивам политической и идеологической вражды») УК РФ. Все материалы переданы в Верховный суд ДНР. Фигурант находится под стражей.

По данным следствия, в марте 2022 года старший солдат Минагулов находился на боевой позиции, оборудованной в промышленной зоне Мариуполя. Оттуда он обстрелял из 120-миллиметрового миномета жилые дома в микрорайоне Восточный. Он произвел десять выстрелов. В результате погибли двое мирных жителей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии строгого режима стрелка десантно-штурмовой роты Вооруженных сил Украины Алексея Хмару за расстрел жителя Мариуполя у автобусной остановки.