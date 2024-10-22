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15:51, 22 октября 2024Силовые структуры

Стрелка ВСУ осудили за расстрел жителя Мариуполя у автобусной остановки

Суд дал 22 года стрелку ВСУ Хмаре за расстрел жителя Мариуполя на остановке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 22 годам колонии строгого режима стрелка десантно-штурмовой роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Хмару. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по статьям 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года Хмара находился на Никопольском проспекте в Мариуполе, где рядом с автобусной остановкой расстрелял из автомата местного жителя. Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что военного ВСУ заочно осудили на 20 лет за приказ обстрелять жилые дома из миномета.

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      Артем Соколов
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