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19:03, 1 августа 2024Силовые структуры

Военного ВСУ заочно осудили на 20 лет за приказ обстрелять жилые дома из миномета

В ЛНР заочно осудили военного ВСУ за приказ обстрелять жилые дома из миномета

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Луганске заочно приговорили к 20 годам лишения свободы командира минометной батареи войсковой части А4472 Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Андрея Замлинского. Его осудили за приказ обстрелять жилые дома мирных граждан, сообщили «Ленте.ру» в Главной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пунктов «а, е, ж» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы»), части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 февраля 2022 года Замлинский организовал перевозку миномета 2С12 «Сани» и осколочно-фугасных снарядов к себе на боевые позиции. Затем он отдал подчиненным приказ обстрелять из миномета населенный пункт Трехизбенка. Атака повредила пять домов, но граждане успели спрятаться в укрытиях и не пострадали.

Осужденный скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Ранее в Донецкой народной республике заочно осудили снайпера ВСУ за расстрел машины с семьей в Мариуполе.

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      Екатерина Кашурникова
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