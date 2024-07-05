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12:39, 5 июля 2024Силовые структуры

Расстрелявшему бежавшую из Мариуполя семью с ребенком снайперу ВСУ вынесли приговор

В ДНР заочно осудили снайпера ВСУ за расстрел машины с семьей в Мариуполе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор в отношении снайпера 15-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдата Ивана Филипова. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре (ГВП).

По данным следствия, в марте 2022 года находившийся на позиции в здании на территории Мариуполя снайпер заметил гражданскую машину, двигавшуюся в сторону позиций российских военнослужащих. Решив, что семья придерживается пророссийских позиций, Филипов сделал семь выстрелов из снайперской винтовки, в результате чего мужчина, женщина и ребенок получили несовместимые с жизнью ранения.

Поскольку Филипов скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации, 8 апреля 2022 года он был объявлен в международный розыск.

24 июня Верховный суд ДНР заочно приговорил 28-летнего командира 3-го взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Бездухова к 28 годам лишения свободы за расстрел из автоматов автомобиля с белыми лентами, внутри которого находились двое человек.

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      Владимир Седов
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