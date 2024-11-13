Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

Искусственная новогодняя елка может оказаться токсичной и пожароопасной

Искусственная новогодняя елка может оказаться токсичной и пожароопасной. От покупки вредных для здоровья и окружающей среды праздничных деревьев предостерегли россиян опрошенные «Мойкой78» эксперты.

По словам специалистов, важно обращать внимание на материал изделия. Долговечными и без неприятного запаха будут елки из литой резины и полимерного пластика на проволочном каркасе. Второе место по популярности и качеству занимают деревья из похожей на сосну лески.

Самым же токсичным материалом считается поливинилхлорид. Такие елки обычно выглядят неряшливо и имеют сильный неприятный запах, который долго не выветривается.

Стоит также проверить горючесть материала и отдать предпочтение слабовоспламеняемым елкам. При этом токсичность продуктов горения должна быть минимальной, подчеркнули эксперты. Найти информацию об этом можно в специальном сертификате на искусственную елку, который обязательно должен быть у продавца.

Кроме того, в материале елки могут быть опасные летучие вещества — поэтому перед установкой ее советуют промыть, а помещение, где она стоит, регулярно проветривать. Еще одна рекомендация экспертов — покупать витринные образцы, так как из них успели выветриться вредные вещества.

Ранее россиянам посоветовали покупать новогоднюю елку 30-31 декабря. В эти дни, по словам специалистов, стоимость праздничных деревьев резко снижается.