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18:25, 13 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали допустимый срок уборки сугробов

Эксперт Калугина: коммунальщики должны убрать сугробы в течение 6 часов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

После окончания снегопада сотрудники управляющей компании должны расчистить наиболее проходимые участки в течение шести часов. Допустимые сроки уборки осадков назвала россиянам доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Калугина, пишет aif.ru.

Эксперт добавила, что на приведение в порядок всех остальных придомовых участков у коммунальщиков есть 12 часов. При этом снег разрешено складировать на газонах и других свободных территориях, если он не повреждает растения.

«Размер сугробов на газонах и другой неиспользуемой территории может составлять не более 0,8 метра. Если снега больше, то УК может принять решение о вывозе снега с помощью специализированной техники», — добавила Калугина.

Россияне, чей двор дольше положенного завален снегом, могут сначала обратиться с претензией в управляющую компанию или ТСЖ. «В последнее время становятся популярными обращения через цифровые порталы. Например, в Москве можно отправить обращение через портал mos.ru или форму проекта "Активный гражданин", в Санкт-Петербурге — через портал "Наш Санкт-Петербург". В других городах можно пользоваться платформами обратной связи через портал "Госуслуги"», — рассказала специалистка. Если результата или ответа не удалось добиться, стоит пойти в прокуратуру, заключила эксперт.

Ранее жителей Москвы предупредили о появлении временного снежного покрова в ночь на пятницу, 15 ноября. По предварительным данным синоптика, сугробы будут достигать 2-3 сантиметров.

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