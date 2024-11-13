Россиянам назвали допустимый срок уборки сугробов

Эксперт Калугина: коммунальщики должны убрать сугробы в течение 6 часов

После окончания снегопада сотрудники управляющей компании должны расчистить наиболее проходимые участки в течение шести часов. Допустимые сроки уборки осадков назвала россиянам доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Калугина, пишет aif.ru.

Эксперт добавила, что на приведение в порядок всех остальных придомовых участков у коммунальщиков есть 12 часов. При этом снег разрешено складировать на газонах и других свободных территориях, если он не повреждает растения.

«Размер сугробов на газонах и другой неиспользуемой территории может составлять не более 0,8 метра. Если снега больше, то УК может принять решение о вывозе снега с помощью специализированной техники», — добавила Калугина.

Россияне, чей двор дольше положенного завален снегом, могут сначала обратиться с претензией в управляющую компанию или ТСЖ. «В последнее время становятся популярными обращения через цифровые порталы. Например, в Москве можно отправить обращение через портал mos.ru или форму проекта "Активный гражданин", в Санкт-Петербурге — через портал "Наш Санкт-Петербург". В других городах можно пользоваться платформами обратной связи через портал "Госуслуги"», — рассказала специалистка. Если результата или ответа не удалось добиться, стоит пойти в прокуратуру, заключила эксперт.

Ранее жителей Москвы предупредили о появлении временного снежного покрова в ночь на пятницу, 15 ноября. По предварительным данным синоптика, сугробы будут достигать 2-3 сантиметров.