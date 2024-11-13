Россиянка похитила деньги из сейфа работодателя и придумала историю о краже

В Санкт-Петербурге осудят 39-летнюю женщину, которая украла деньги из сейфа работодателя и соврала ему о краже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.
Предварительно, все произошло 7 октября. Местная жительница, работая в должности стажера-администратора в школе иностранных языков, похитила 55 тысяч рублей из сейфа, а чтобы скрыть следы преступления, сообщила начальнику, что их обворовали. Для убедительности женщина выбросила сам сейф в мусорный контейнер.
На место прибыли сотрудники полиции. Им женщина призналась, что сама взяла деньги из сейфа, так как ей понадобились наличные, а историю с кражей придумала. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 («Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба») УК РФ.
Дело будет рассматривать Сестрорецкий районный суд.
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