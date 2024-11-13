Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 13 ноября 2024Россия

Россиянку оштрафовали из-за одной детали на выложенном в соцсети фото

Жительницу Орска оштрафовали из-за фото в соцсети
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Жительницу Орска оштрафовали из-за одной детали на выложенном в социальные сети фото — оно было снято у нее дома на фоне радужного флага (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает РИА Новости.

В суде россиянка заявила, что якобы не знала об экстремистском движении, не является его активисткой и совершила ошибку. Она просила суд назначить ей минимально возможное наказание.

В итоге Октябрьский районный суд в российском городе оштрафовал девушку на одну тысячу рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило и еще может быть обжаловано.

Ранее житель Мурманска выложил фото с нацистской символикой и подписал картинки текстом с положительной оценкой военных преступников нацистской Германии. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к западным союзникам после атаки на Киев. Что он требует на этот раз?

      Девушку-дворника изнасиловали в Подмосковье

      Песни культовой группы выставили на продажу

      ВСУ снова атаковали российский регион с помощью ракеты

      Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера подарила ему вазэктомию

      Жители российского поселка пожаловались на многомесячный фекальный потоп

      Ученые заставили кровососущих летучих мышей бегать по беговой дорожке

      «Калашников» поставил заказчику КПМ

      Бойцы «Ахмата» обратились к раненому Аиду

      Стало известно о пострадавшем при пожаре в общежитии ветеринарной академии в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше