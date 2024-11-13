Россиянку оштрафовали из-за одной детали на выложенном в соцсети фото

Жительницу Орска оштрафовали из-за фото в соцсети

Жительницу Орска оштрафовали из-за одной детали на выложенном в социальные сети фото — оно было снято у нее дома на фоне радужного флага (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), передает РИА Новости.

В суде россиянка заявила, что якобы не знала об экстремистском движении, не является его активисткой и совершила ошибку. Она просила суд назначить ей минимально возможное наказание.

В итоге Октябрьский районный суд в российском городе оштрафовал девушку на одну тысячу рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило и еще может быть обжаловано.

Ранее житель Мурманска выложил фото с нацистской символикой и подписал картинки текстом с положительной оценкой военных преступников нацистской Германии. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей.