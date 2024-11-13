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14:03, 13 ноября 2024Силовые структуры

Российские полицейские отдали знакомому контрафакт со склада МВД за взятку

В Хакасии арестовали полицейских, отдавших контрафакт со склада МВД за взятку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Хакасии арестовали полицейских, которые за взятку отдали контрафакт со склада Министерства внутренних дел (МВД). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Хакасии.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца, им инкриминируют статью 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным суда, полицейские имели свободный доступ к сладу МВД, на котором хранились игровые автоматы, контрафактная табачная и алкогольная продукция. Подозреваемые передали своему знакомому более 100 коробок с товаром для продажи в торговом киоске и получили за это 300 тысяч рублей, которые потратили по собственному усмотрению.

Ранее сообщалось, что троих российских полицейских осудили за превышение должностных полномочий.

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