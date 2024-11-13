Российский военный заявил о сбросе ВСУ боеприпасов с газом в Курской области

Доброволец Бурый: ВСУ сбрасывают боеприпасы с газом с БПЛА в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбрасывают с беспилотников боеприпасы с газом на позиции российских военных в Курской области. Об этом заявил старший офицер батареи отряда «Клуни» Добровольческого корпуса с позывным Бурый, его цитирует ТАСС.

«На данном участке у противника активно работает "Баба-яга", регулярно пролетает, делают сбросы, кошмарят и газом, скидывают и гранаты, и мины. От газа симптомы такие: рвота, головокружение», — рассказал доброволец.

По его словам, дрон «Баба-яга» в основном наносит удары ночью. В Суджанском районе Курской области, как отметил военный, уже чувствуется, что противник ведет себя не так активно, как это было раньше.

Ранее начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот заявил, что ВСУ выжигают дома жителей в Курской области с помощью сброса контейнеров с зажигательной жидкостью с беспилотников «Баба-яга».

Коптеры «Баба-яга» представляют собой дроны с шестью и более одновременно вращающимися моторами, которые могут нести достаточно тяжелые грузы. Такие беспилотники на порядок крупнее и тяжелее обычных беспилотных летательных аппаратов.