Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:27, 13 ноября 2024Экономика

Российский бизнес предложил изменить закон о Центробанке

В РСПП предложили дать кабмину РФ больше полномочий в денежно-кредитной политике
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внести изменения в федеральный закон о Центробанке, дав правительству больше полномочий в денежно-кредитной политике (ДКП). Об этом со ссылкой на рабочую версию анализа Основных направлений ДКП на 2025–2027 годы пишут «Ведомости». Собеседник издания уточнил, что соответствующие предложения, обсуждавшиеся как экспертное мнение, направят властям после проработки.

В частности, отмечается в материале, бизнес считает, что ЦБ следует согласовывать указанный стратегический документ с кабмином путем подготовки последним официального отзыва. Предполагается, что тогда правительство сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития и другим ключевым госзадачам, при необходимости инициируя внесение изменений.

В РСПП отметили, что взаимодействие при подготовке документа о ДКП, которую по действующим правилам регулятор осуществляет совместно с правительством, носит сейчас формальный характер и в случае, если есть возражения, документ все равно будет принят в текущем виде, также депутаты не видят хода этого взаимодействия, хотя рассматривают и одобряют его итог.

Речь о предложении зашла на фоне публично озвучиваемого беспокойства крупного российского бизнеса из-за влияния на экономику высокой ключевой ставки. По словам главы РСПП, многие компании в нынешних условиях откладывают запуск инвестиционных проектов, ожидая ее снижения.

При этом опрошенные журналистами эксперты неоднозначно оценивают инициативу об изменении закона. В частности, указывается, что реализация предложения может привести к конфликтам интересов между краткосрочными целями правительства и долгосрочными целями ДКП, а вмешательство в деятельность Центробанка чревато развитием событий по турецкому сценарию, где регулятор не был независим в принятии решений по ставке, что привело к ускорению инфляции. В то же время, если бы возникающие противоречия в целях и инструментах обсуждались публично, то была бы понятна логика отдельных действий ЦБ и реакция на них правительства, отметил автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев, по словам которого в действиях обеих сторон сейчас не хватает согласованности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемой жертвой взрыва машины в Севастополе стал капитан Черноморского флота

      России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

      Певица Наташа Королева приехала в суд по делу о расправе над Игорем Тальковым

      Россия связала смену главы евродипломатии с антироссийским «крестовым походом ЕС»

      Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики

      Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

      Россиянка нашла пробирки с кровью на детской площадке

      Следствие назвало основную версию подрыва авто капитана Черноморского флота в Севастополе

      Раскрыты подробности о погибшем от взрыва капитане Черноморского флота

      Сбежавших из российской воинской части солдат собирались отправить на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше