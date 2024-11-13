Российский бизнес предложил изменить закон о Центробанке

В РСПП предложили дать кабмину РФ больше полномочий в денежно-кредитной политике

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внести изменения в федеральный закон о Центробанке, дав правительству больше полномочий в денежно-кредитной политике (ДКП). Об этом со ссылкой на рабочую версию анализа Основных направлений ДКП на 2025–2027 годы пишут «Ведомости». Собеседник издания уточнил, что соответствующие предложения, обсуждавшиеся как экспертное мнение, направят властям после проработки.

В частности, отмечается в материале, бизнес считает, что ЦБ следует согласовывать указанный стратегический документ с кабмином путем подготовки последним официального отзыва. Предполагается, что тогда правительство сможет проверять, соответствуют ли ключевые параметры основных направлений ДКП целям социально-экономического развития и другим ключевым госзадачам, при необходимости инициируя внесение изменений.

В РСПП отметили, что взаимодействие при подготовке документа о ДКП, которую по действующим правилам регулятор осуществляет совместно с правительством, носит сейчас формальный характер и в случае, если есть возражения, документ все равно будет принят в текущем виде, также депутаты не видят хода этого взаимодействия, хотя рассматривают и одобряют его итог.

Речь о предложении зашла на фоне публично озвучиваемого беспокойства крупного российского бизнеса из-за влияния на экономику высокой ключевой ставки. По словам главы РСПП, многие компании в нынешних условиях откладывают запуск инвестиционных проектов, ожидая ее снижения.

При этом опрошенные журналистами эксперты неоднозначно оценивают инициативу об изменении закона. В частности, указывается, что реализация предложения может привести к конфликтам интересов между краткосрочными целями правительства и долгосрочными целями ДКП, а вмешательство в деятельность Центробанка чревато развитием событий по турецкому сценарию, где регулятор не был независим в принятии решений по ставке, что привело к ускорению инфляции. В то же время, если бы возникающие противоречия в целях и инструментах обсуждались публично, то была бы понятна логика отдельных действий ЦБ и реакция на них правительства, отметил автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев, по словам которого в действиях обеих сторон сейчас не хватает согласованности.