В России оценили влияние ключевой ставки на инвестиции

Шохин: бизнес в России откладывает инвестиции из-за высокой ключевой ставки

Многие компании в условиях высокой ключевой ставки Банка России откладывают запуск инвестиционных проектов, ожидая ее снижения. Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, которого цитирует ТАСС.

Согласно данным, которые привел специалист, более половины членов РСПП планируют в течение ближайших трех лет реализацию инвестиционных проектов, при этом многие собираются запустить их после 2025 года, поскольку «ЦБ обещает, что со второй половины следующего года начнется снижение ключевой ставки».

Шохин отметил, что инвестиции необходимы для успешной работы на таких направлениях, как производительность труда, импортозамещение, автоматизация, роботизация, но сейчас в том числе прекратились поставки оборудования от традиционных партнеров, логистика усложняется и все большее количество компаний отмечают снижение доступности финансирования по всем источникам инвестпрограмм. В связи с этим глава РСПП призвал власти вернуться к ряду мер поддержки бизнеса.

Ранее главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач заявил, что в связи с динамикой ключевой ставки рост инвестиций в основной капитал в следующем году достигнет примерно одного процента и произойдет это «во многом за счет бюджета, завершения и продолжения проектов, которые остановить еще дороже».

В свою очередь советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов признал замедление темпов роста инвестиций на фоне повышения ставок, отметив при этом, что речи о том, что «в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз», сейчас не идет.