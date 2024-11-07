Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 7 ноября 2024Экономика

В Банке России признали замедление роста инвестиций на фоне повышения ставок

Тремасов: рост инвестиций в РФ после повышения ставок замедлился, но сохраняется
Дмитрий Воронин

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Рост инвестиций в российскую экономику продолжается и на фоне повышения ставок, во втором полугодии 2024 года, хотя и с меньшей скоростью. Об этом рассказал советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов, которого цитирует ТАСС.

Специалист признал замедление темпов роста инвестиций, отметив при этом, что речи о том, что «в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз», сейчас не идет.

Тремасов напомнил, что в 2023 году «были зафиксированы абсолютно рекордные показатели прибыли по экономике», в связи с чем у многих предприятий сохраняется большой запрос прочности, а прибыли при этом по большому счету остаются на прошлогоднем уровне. «Мы не видим того, что инвестиционный процесс как-то остановился», — резюмировали в Центробанке.

По итогам заседания совета директоров регулятора, состоявшегося 25 октября, было решено поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых, благодаря чему ее уровень в реальном выражении (ставка ЦБ минус уровень инфляции) оказался самым высоким в мире. При этом вероятность нового повышения уже в декабре расценивается как очень высокая.

На фоне беспрецедентно жесткой денежно-кредитная политики (ДКП) в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили, что ставка по кредитам в РФ уже превысила рентабельность оборотного капитала в промышленности, а вскоре может обойти и рентабельность собственного капитала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      Лукашенко выразил надежду на изменения в связи с возвращением Трампа

      Охотник перепутал людей с оленем и подстрелил их

      В Банке России признали замедление роста инвестиций на фоне повышения ставок

      Талибы понадеялись на улучшение отношений с США при Трампе

      Россиянин три года приставал к дочери сожительницы и получил 18 лет колонии

      Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золотую медаль

      На Западе признали хаотичное отступление ВСУ

      Звезда девяностых рассказал о бандитской «крыше»

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше