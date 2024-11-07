В Банке России признали замедление роста инвестиций на фоне повышения ставок

Тремасов: рост инвестиций в РФ после повышения ставок замедлился, но сохраняется

Рост инвестиций в российскую экономику продолжается и на фоне повышения ставок, во втором полугодии 2024 года, хотя и с меньшей скоростью. Об этом рассказал советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов, которого цитирует ТАСС.

Специалист признал замедление темпов роста инвестиций, отметив при этом, что речи о том, что «в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз», сейчас не идет.

Тремасов напомнил, что в 2023 году «были зафиксированы абсолютно рекордные показатели прибыли по экономике», в связи с чем у многих предприятий сохраняется большой запрос прочности, а прибыли при этом по большому счету остаются на прошлогоднем уровне. «Мы не видим того, что инвестиционный процесс как-то остановился», — резюмировали в Центробанке.

По итогам заседания совета директоров регулятора, состоявшегося 25 октября, было решено поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых, благодаря чему ее уровень в реальном выражении (ставка ЦБ минус уровень инфляции) оказался самым высоким в мире. При этом вероятность нового повышения уже в декабре расценивается как очень высокая.

На фоне беспрецедентно жесткой денежно-кредитная политики (ДКП) в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили, что ставка по кредитам в РФ уже превысила рентабельность оборотного капитала в промышленности, а вскоре может обойти и рентабельность собственного капитала.