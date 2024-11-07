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16:35, 7 ноября 2024Экономика

В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

Клепач: рост ВВП России в 2025 году составит в лучшем случае около 2 %
Дмитрий Воронин
Андрей Клепач

Андрей Клепач. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рост ВВП России в 2025 году при оптимистичном сценарии составит около двух процентов, хотя до этого ожидался на уровне 2,6 процента. Об этом заявил главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач, которого цитирует «Интерфакс».

«Мы получим в лучшем случае около двух процентов», — сказал специалист. По его словам, в связи с динамикой ключевой ставки Центробанка рост инвестиций в основной капитал в следующем году достигнет не 1,9 процента, как прогнозировалось ранее, а примерно 1 процента — «во многом за счет бюджета, завершения и продолжения проектов, которые остановить еще дороже».

Ранее в четверг советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов признал замедление темпов роста инвестиций на фоне повышения ставок, отметив при этом, что речи о том, что «в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз», сейчас не идет.

По итогам заседания совета директоров Банка России, состоявшегося 25 октября, было решено поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента годовых, благодаря чему ее уровень в реальном выражении (ставка ЦБ минус уровень инфляции) оказался самым высоким в мире. При этом вероятность нового повышения уже в декабре расценивается как очень высокая.

Сам Клепач в конце августа, когда ключевая ставка еще находилась на уровне 18 процентов, высказывался о том, что к снижению показателя регулятор может приступить во втором квартале следующего года, а к концу 2025-го ставка составит 14-16 процентов.

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