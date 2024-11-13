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17:10, 13 ноября 2024Силовые структуры

Российский сантехник пришел в магазин и попытался похитить 5-летнего ребенка

Продавцы и покупатели магазина в Вязьме отбили ребенка у похитителя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Смоленской области задержали 41-летнего россиянина, попытавшегося похитить 5-летнего ребенка. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным следствия, пьяный сантехник после смены пришел в магазин города Вязьма, чтобы приобрести алкоголь и продукты. В одном из отделов он заметил 5-летнего мальчика, ожидавшего, пока отец выберет продукты. Пользуясь тем, что отец отвлекся, мужчина схватил ребенка за руку и потащил к выходу. Мальчик не сразу понял, что происходит, и лишь у выхода начал кричать. На помощь подоспели продавцы и покупатели, а также отец ребенка, они отбили малыша.

Преступник пытался скрыться, но его удалось задержать до приезда полиции. Силовики намерены установить мотив злоумышленника.

9 октября сообщалось, что в Волгоградской области мужчина получил пять с половиной лет колонии строгого режима за похищение сына своего начальника.

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