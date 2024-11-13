Российский школьник провалился в открытый люк и получил тяжелые травмы

Школьник из Калуги провалился в открытый люк и получил тяжелые травмы

В Калуге школьник провалился в открытый люк и получил тяжелые травмы. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в начале ноября на Николо-Козинской улице. В один момент шедший по ней 10-летний ребенок упал в люк теплосети. Медики диагностировали у мальчика перелом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и планирует дать оценку действиям муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть».

Ранее в ноябре 15-летний подросток из Владимирской области угодил в траншею, оставленную коммунальщиками после ремонта тепловых сетей.