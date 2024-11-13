Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 13 ноября 2024Экономика

Российский школьник провалился в открытый люк и получил тяжелые травмы

Школьник из Калуги провалился в открытый люк и получил тяжелые травмы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Калуге школьник провалился в открытый люк и получил тяжелые травмы. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в начале ноября на Николо-Козинской улице. В один момент шедший по ней 10-летний ребенок упал в люк теплосети. Медики диагностировали у мальчика перелом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и планирует дать оценку действиям муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть».

Ранее в ноябре 15-летний подросток из Владимирской области угодил в траншею, оставленную коммунальщиками после ремонта тепловых сетей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемой жертвой взрыва машины в Севастополе стал капитан Черноморского флота

      России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

      Певица Наташа Королева приехала в суд по делу о расправе над Игорем Тальковым

      Россия связала смену главы евродипломатии с антироссийским «крестовым походом ЕС»

      Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики

      Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

      Россиянка нашла пробирки с кровью на детской площадке

      Следствие назвало основную версию подрыва авто капитана Черноморского флота в Севастополе

      Раскрыты подробности о погибшем от взрыва капитане Черноморского флота

      Сбежавших из российской воинской части солдат собирались отправить на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше