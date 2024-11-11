В российском регионе подросток угодил в оставленную коммунальщиками траншею

Во Владимирской области подросток рухнул в оставленную коммунальщиками траншею

15-летний житель Владимирской области угодил в вырытую коммунальщиками траншею. О ситуации пишет пресс-служба местного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице 50 лет Октября. Как сообщается, яма осталась после ремонтных работ на теплосетях и не была ничем огорожена. Катаясь на велосипеде, подросток не заметил ров и рухнул в него. В результате падения мальчик получил серьезные травмы и оказался в больнице.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. За нарушение норм безопасности при осуществлении строительных работ предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

В октябре в другом российском регионе, Челябинской области, девочка провалилась в неплотно закрытый колодец. Из люка ребенка вызволяла мама. Падение обошлось без серьезных травм.

Ранее в оставленный коммунальщиками котлован упал житель Новосибирска. Ночью его обнаружил прохожий — из ямы раздавались истошные крики. По-видимому, в результате падения мужчина не пострадал.