Российскую чиновницу уволили после публикации видео ее общения с жителями

В Сочи уволили назвавшую участников СВО мошенниками чиновницу

Чиновница лишилась должности в администрации Сочи после публикации видео ее общения с жителями. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Перед этим в сеть попало видео, на котором россиянка на встрече с горожанами называет обезьяной одну из них. Затем она высказывается об участниках спецоперации, называя их мошенниками и сидельцами.

В администрации пояснили, что чиновница не должна была встречаться с людьми. Поведение сотрудницы там сочли неприемлемым, ее уволили.

Ранее в Приморском крае глава села ушел на спецоперацию и лишился должности за время пребывания в зоне боевых действий. В его отсутствие населенным пунктом руководил преемник, к которому и перешли должностные полномочия. Вернувшемуся домой солдату отказали в восстановлении.