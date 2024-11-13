Сальдо сообщил об ударе ВСУ по скорой помощи

Сальдо: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине «скорой помощи» в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Машина получила значительные повреждения. Жертв и пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Как сообщается, инцидент произошел в селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа. Также ВСУ обстреляли жилые кварталы в Каховке, что привело к повреждению двух газопроводов.

Ранее появились новые кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. На снятых с дрона кадрах можно заметить, что дамба водохранилища почти полностью разрушена.