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14:04, 13 ноября 2024Бывший СССР

Сальдо сообщил об ударе ВСУ по скорой помощи

Сальдо: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по машине «скорой помощи» в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Машина получила значительные повреждения. Жертв и пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

Как сообщается, инцидент произошел в селе Новая Збурьевка Голопристанского муниципального округа. Также ВСУ обстреляли жилые кварталы в Каховке, что привело к повреждению двух газопроводов.

Ранее появились новые кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР. На снятых с дрона кадрах можно заметить, что дамба водохранилища почти полностью разрушена.

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