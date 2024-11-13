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07:00, 13 ноября 2024Бывший СССР

Появились новые кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Опубликовано новое видео разрушенной дамбы Кураховского водохранилища
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Новые кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенном пункте Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) попали в распоряжение РИА Новости. Видео было опубликовано в Telegram-канале агентства.

По словам предоставившего кадры собеседника агентства, «бахнуло очень громко». «Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто б не смогли», — добавил он.

Ранее подрыв дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике попал на видео. До этого подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища.

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