Появились новые кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Опубликовано новое видео разрушенной дамбы Кураховского водохранилища

Новые кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенном пункте Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) попали в распоряжение РИА Новости. Видео было опубликовано в Telegram-канале агентства.

По словам предоставившего кадры собеседника агентства, «бахнуло очень громко». «Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто б не смогли», — добавил он.

Ранее подрыв дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике попал на видео. До этого подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) официально подтвердила повреждение дамбы Кураховского водохранилища.